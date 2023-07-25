Мир 25 июля 2023, 05:27 Запад забудет об Украине, когда ВСУ проиграют на поле боя Rzeczpospolita: провал контрнаступления ВСУ чреват прекращением западной помощи Украине Freepik

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Проигрыш украинского контрнаступления чреват сокращением финансовой и военной поддержки Украины от Запада. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

В материале сказано, что конец июня показал, как боевики ВСУ не оправдали ожидания западного руководства. Европейские государства вместе с США отправили украинской стороне бронетехнику и танки, однако к ощутимым результатам это не привело. Кроме того, обучение военных Украины по натовским нормам не оказалось таким эффективным, как ожидали.

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«Украинские военачальники до начала наступления хорошо понимали, что их западные союзники в ответ на инвестиции ожидают от ВСУ быстрых решительных побед. Ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами», — сообщили авторы материала.

Ранее министр оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ действительно отстает от плана. По его словам, украинским войскам не хватает вооружения и систем ПВО.