Мир 04 апреля 2023, 19:13 Запад заблуждался в оценке арсенала вооружений России — СМИ Exxpress: слова Запада об «истощенной России» оказались заблуждением РИА «Новости»

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Утверждения западных военных экспертов и корреспондентов об истощении российской армии не соответствуют действительности. Об этом написало издание Exxpress.

«Верить, что российский арсенал подходит к концу, было, очевидно, полным заблуждением», — заявил журналистам профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

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Авторы публикации также указали на грамотную стратегию России. Они отметили, что массовые ракетные удары наносят большой урон энергетической инфраструктуре Украины. Читатели с их мнением согласились и назвали выводы западных экспертов о том, что у РФ заканчивается вооружение, «пропагандистской ложью».

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия приняла все необходимые меры для кратного увеличения выпуска наиболее востребованных типов вооружений. Он отметил, что потребности армии в военной технике серьезно выросли.