Мир 01 мая 2023, 03:29 Запад забил тревогу после откровений об истинном состоянии ВСУ The Guardian: Запад обеспокоился неготовностью ВСУ к контрнаступлению после всех вливаний РИА «Новости»

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Западные страны обеспокоены неготовностью ВСУ к контрнаступлению после всех многомиллиардных вливаний. Такой вывод сделали обозреватели The Guardian Эмма Грэм-Харрисон и Артем Мажулин после слов украинского военного.

«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», — сообщил боец в позывным Темный.

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Состояние украинской армии вызывает беспокойство не только в европейских столицах, но и Вашингтоне, вложивших огромные деньги в помощь Киеву.

Данные американской разведки показывают, что Украина не может справиться с подготовкой достаточного количества техники и военных для реализации своих целей.

Ранее вернувшийся из Киева президент Чехии сообщил, что нехватка снарядов сделала поступившие на вооружение украинских сил западные танки бесполезными. И до решения проблемы с дефицитом боеприпасов бронированные машины можно отогнать на склад.