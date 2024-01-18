Мир 18 января 2024, 10:12 Запад вновь призвали помочь Украине ударить по Крыму The Hill: Запад должен помочь Украине атаковать Керченский мост и Крым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский объявил блокаду Крыма главной целью своей кампании. Если Запад пожелает и дальше поддерживать эту страну, ему придется помочь атаковать полуостров, заявил обозреватель автор The Hill Глен Ховард.

«Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым <…> и перерезание логистической линии жизни России для ее сил, действующих на юге Украины», — заявил он.

Реклама

Сделать это, напомнил журналист, предлагали два американских отставных генерала — экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес и бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав. Глен Ховард заявил, что Германия из-за риска эскалации конфликта отказалась передать Украине необходимые для нападения на Крым немецкие крылатые ракеты Taurus дальностью более 480 километров.

Владимир Зеленский в одном из последних интервью провозгласил Крым и Черное море главной целью украинских войск. Он заявил о желании изолировать полуостров и прекратить снабжение российских войск. Политолог Руслан Бортник сказал, что своим заявлением украинский президент хотел добиться симпатии британцев.