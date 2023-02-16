Мир 16 февраля 2023, 18:00 Запад вложил более 100 миллиардов долларов в смертоносные программы на Украине Зампостпреда России при ООН Полянский: Запад финансирует смертоносные программы на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны Запада вложили уже более 100 миллиардов долларов в смертоносные программы на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая по видеосвязи на дискуссии международного клуба «Валдай», сообщил ТАСС.

«Они, по самым скромным подсчетам, больше 100 миллиардов долларов вложили в эти абсолютно смертоносные задумки на Украине, не думая о том, сколько людей от этого пострадают», — подчеркнул дипломат.

Реклама

Полянский обратил внимание, что в мировом сообществе растет недовольство подходом, когда Запад не находит средств на нужные для всего человечества программы, а на оружие для Украины не скупится. Дипломат подчеркнул, что такой посыл не нашел понимания у развивающихся государств.

Реклама

В Минобороны России отмечали, что история биолабораторий на Украине началась с Хантера Байдена. Разработки велись более 10 лет.