Мир 07 марта 2023, 03:31 Запад вербовал хакеров-наемников для проведения операций против России Дипломат РФ в ООН Тяжлова: Запад вербует хакеров для проведения операций против России Unsplash

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Западные государства с начала СВО развязали против России полномасштабную кампанию. Они активно вербуют хакеров-наемников для проведения операций, вовлекая в это рядовых пользователей со всего мира. Об этом на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий заявила представитель России во всемирной организации Ирина Тяжлова. Ее процитировал ТАСС.

Запад с начала спецоперации на Украине проверяет на прочность экономику, финансовый и энергетический секторы России, отметила дипломат. Информационные порталы регулярно подвергаются хакерским атакам, и их интенсивность значительно возросла за последний год.

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«Западный блок активно вербует хакеров-наемников, задействует информационно-коммуникационные потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность», — заявила в своем выступлении Тяжлова.

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Россиянам объяснили, как хакерам удалось получить доступ к радио и ТВ-каналам. Вероятнее всего, злоумышленники взломали серверы удаленно, потому что они подключены к глобальной сети.