Важное 17 сентября 2023, 12:15 Запад ведет войну против России — Лавров Лавров: Запад ведет войну против России, поставляя Украине дальнобойные ракеты РИА «Новости»

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Запад ведет войну против России, продолжая поставки все более сложных видов вооружений, включая дальнобойные ракеты. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал на это, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Отрывок беседы он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют конфликтом на Украине, поставляют оружие, боеприпасы, разведданные — ведут против нас войну», — подчеркнул министр иностранных дел.

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Лавров добавил, что поставки дальнобойных ракет не изменят существа происходящего на Украине.

«Может быть, готовят общественное мнение, но то, что это не изменит существа происходящего на Украине, это факт», — сказал глава российского МИД.

Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что Белый дом пересмотрел свое решение не отправлять киевскому режиму ракеты большей дальности. По данным журналистов, первые партии ВСУ могут получить уже этой осенью.