Западные страны ведут целенаправленную кампанию против российской вакцины «Спутник V». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы продолжаем сталкиваться с пресловутыми „двойными стандартами“. Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», — процитировали Антонова на странице посольства в Facebook.

Российский посол напомнил, что вакцину уже лицензировали почти 70 стран. С некоторыми государствами уже удалось наладить совместное производство препарата. В качестве примера кампании против «Спутника V» Антонов привел ситуацию, описанную в докладе министерства здравоохранения и социальных служб США. В 2020 году американские власти пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

«В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать», — отметил посол.

Он добавил, что только объединив усилия, удастся победить пандемию коронавируса.