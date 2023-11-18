Мир 18 ноября 2023, 22:07 «Запад в шоке». Союзники Украины скоро решат, стоит ли продолжать помогать Украине Бывший полковник СБУ: Запад шокирован и не знает, нужно ли помогать Украине РИА «Новости»

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Западные союзники Украины шокированы результатами провального контрнаступления ВСУ и не знают, что теперь делать. Об этом заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков в беседе с Politeka Online.

Аналитик объяснил, что украинские политики сильно ошибались, когда распространяли идею об успешном захвате ВСУ российских территорий и способности дойти до крымского полуострова.

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«Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет», — отметил военный эксперт.

По словам Старикова, для украинской армии на поле боя сложилась трудная ситуация. Российская сторона наращивает военно-промышленное производство и усиливает давление на ВСУ.

Ранее французская газета Le Monde заявила, что РФ смогла пережить последствия украинского кризиса, несмотря на множественные антироссийские ограничения со стороны Запада. По словам журналистов, в стране не произошло никакой экономической катастрофы, которую предрекали иностранные эксперты.