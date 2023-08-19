Мир 19 августа 2023, 02:05 Запад утратил желание помогать Украине Лавров: затяжной конфликт на Украине снизил интерес Запада к ее восстановлению Pxhere

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Чем дольше продлится военный конфликт на Украине, тем у западных инвесторов станет меньше желания ее восстанавливать. Таким мнением глава МИД РФ Сергей Лавров поделился в интервью журналу «Международная жизнь».

«Все слабее становится их (западных инвесторов — прим. ред.) вера в ее военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах. Не говоря уже о том, что под большим вопросом способность Киева обслуживать свой государственный долг», — пояснил он.

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Министр уверен, что у Украины не будет возможности платить по счетам, что станет дополнительным грузом для налогоплательщиков Европы и поспособствует ухудшению уровня жизни в западных странах.

Лавров привел статистику, согласно которой, с начала спецоперации помощь западных союзников Украине составила 160 миллиардов долларов, из них 75 миллиардов долларов передали на военные цели.

Ранее глава МИД напомнил, что прошедшие в Копенгагене и Джидде многосторонние консультации по Украине показали неготовность Запада пойти на переговоры с Россией.