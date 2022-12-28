Мир 28 декабря 2022, 04:58 Запад уступил влиятельные позиции в Африке России и Китаю — СМИ Times: Запад потерял влияние в Африке, Россия и КНР усилили свое присутствие на континенте freepik

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США, Великобритания и Франция за последние годы потеряли влияние в Африке, уступив позиции России и Китаю. Об этом написала газета The Times. Усиливается влияние Турции и стран Персидского залива.

«Растущее влияние России подчеркивает изменение взаимоотношений на самом быстрорастущем континенте мира (в Африке — прим. ред). В последние годы США и бывшие колониальные державы Великобритания и Франция уступили позиции Китаю, России и более мелким игрокам, таким как Турция и государства Персидского залива», — говорится в материале издания.

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Россия может рассчитывать на серьезную поддержку от стран Африки, которые долгое время служили «игровой площадкой» для крупных государств на международном уровне, считает автор.

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Политолог Алексей Ярошенко назвал Африку ареной противостояния между США и Китаем. Промышленное и экономическое развитие стран континента, рост населения и большие объемы ресурсов сделали регион привлекательной площадкой для мировых игроков. Американцы намерены использовать Африку, поэтому загоняют ее в долговую кабалу.