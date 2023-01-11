Мир 11 января 2023, 12:34 Запад усомнился в способности Украины перейти в наступление без тяжелой техники Independent: Запад усомнился, что Киев сможет перейти в наступление без танков Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украина не сможет перейти в наступление и «отвоевать» территории из-за нехватки тяжелой боевой техники. Об этом британскому изданию Independent заявил один из западных чиновников.

«Одним из элементов, которого ВСУ не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного числа основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано», — отметил собеседник издания.

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По мнению чиновника, «что-то должно вывести из этого тупика, особенно если украинцы хотят отобрать территорию и перейти к наступательным действиям».

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Тем временем врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Марьинку практически удалось освободить от украинских войск. Осталось добить боевиков, которые засели в жилом секторе на окраине города.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад сам себя загоняет в ловушку, поставляя вооружение Украине. По его мнению, США и их союзники тем самым лишают себя свободы маневра и возможности отступления.