11 января 2023, 12:34
Запад усомнился в способности Украины перейти в наступление без тяжелой техники
Independent: Запад усомнился, что Киев сможет перейти в наступление без танков
Украина не сможет перейти в наступление и «отвоевать» территории из-за нехватки тяжелой боевой техники. Об этом британскому изданию Independent заявил один из западных чиновников.
«Одним из элементов, которого ВСУ не хватает с точки зрения возможностей, является наличие достаточного числа основных боевых танков и бронетранспортеров для поддержки маневренных наступательных операций. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано», — отметил собеседник издания.
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По мнению чиновника, «что-то должно вывести из этого тупика, особенно если украинцы хотят отобрать территорию и перейти к наступательным действиям».
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Тем временем врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Марьинку практически удалось освободить от украинских войск. Осталось добить боевиков, которые засели в жилом секторе на окраине города.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад сам себя загоняет в ловушку, поставляя вооружение Украине. По его мнению, США и их союзники тем самым лишают себя свободы маневра и возможности отступления.
Запад
Украина
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