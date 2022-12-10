10 декабря 2022, 18:42
Запад упрекнули в желании рассорить Россию с ее соседями
Глава МИД Лавров сообщил о намерении Запада поссорить Россию с соседними странами
Коллективный Запад подготавливает планы, чтобы рассорить Россию с ее ближайшими соседями. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«В своих доктринальных документах западные страны не скрывают своих стратегических замыслов поссорить Россию со своими соседями», — отметил глава дипломатического ведомства.
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В качестве примера Лавров привел позицию Европейского союза, который, по его словам, рассчитывает снизить влияние России в Центральной Азии.
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«Они без зазрения совести пишут в документах о том, что нужно снижать интенсивность контактов России с ее соседями», — добавил глава МИД.
Ранее Лавров обвинил Евросоюз в попытках наладить безопасность на континенте, не принимая во внимание интересы России и Белоруссии. Глава отечественной дипломатии констатировал, что Европа находится в полном подчинении у США.
Глава МИД также обращал внимание на растущую русофобию в Германии.
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