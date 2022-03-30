Бразилия раскритиковала Запад из-за антироссийских санкций

Наложенные США и европейскими странами санкции против России наносят ущерб государствам, которые не имеют отношения к ситуации на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший глава Минобороны и МИД Бразилии Селсу Аморим.

«Бразилия не имеет никакого отношения к ситуации на Украине, но из-за санкций тоже несет убытки», — заявил он.

Аморим отметил, что многие думают, что ограничения в первую очередь оказывают влияние на банки, но это не так.

«Европа избавила себя от проблем по поставкам газа из России, а Бразилии запрещено покупать удобрения. Санкции абсурдны и несут много проблем», — добавил политик.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Европе начался процесс рецессии из-за введенных санкций в отношении России.

Нынешний руководитель МИД Бразилии Карлус Франса допустил участие страны в переговорах между Россией и Украиной.