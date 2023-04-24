Мир 24 апреля 2023, 19:47 Запад упрекнули в попытке говорить от всего человечества Глава МИД Лавров призвал западное меньшинство уважать права международного сообщества РИА «Новости»

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Страны Запада, по сравнению с остальным миром, представляют собой меньшинство. Никто не давал им полномочий вести диалог от лица всего человечества. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что западные страны разучились вести полноценные диалоги, а вместо этого стараются продвигать тезис единения демократий для подрыва многосторонности современного мира.

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«Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Запад создал уже несколько крупных институтов в обход ООН, куда приглашает только избранные государства. В качестве примера он перечислил саммиты за демократию, альянс за мультилатерализм, глобальную коалицию за свободу средств массовой информации и другие.

Лавров отметил, что цель у этих проектов одна — навязать выгодные Западу решения, которые потом преподносят в качестве позиции международного сообщества.

В ходе своего выступления на заседании СБ ООН министр иностранных дел России отметил, что США стараются нивелировать действия соглашений организаций и ее устава, так как это представляет угрозу для реализации их амбиций.