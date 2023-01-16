Мир 16 января 2023, 07:44 Запад упрекнули в отсутствии планов избежать кровопролития на Украине Лидер ЛДПР Слуцкий заявил о недопустимости компромиссов с Западом в ущерб интересов России РИА «Новости»

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Россия не пойдет ни на какие компромиссы с западными странами, если они станут противоречить ее национальным интересам. Об этом в Telegram-канале сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Таким образом он прокомментировал высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который указал на невозможность нормализации отношений с Россией даже после завершения украинского кризиса.

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«Мы больше не допустим компромиссов с некогда западными партнерами, которые пойдут в ущерб интересам России. Мы защитим суверенитет, выполним в СВО поставленные цели и пойдем своим путем», — написал Слуцкий.

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Кроме того, политик упрекнул Запад в отсутствии намерения избежать большого кровопролития на Украине.

«Все сказано предельно откровенно, прекращение кровопролития и урегулирование ситуации — не та цель, которую хочет достичь коллективный Запад», — добавил он.

Ранее Столтенберг также назвал усиление военных поставок Украине скорейшим путем к миру.