Мир 22 декабря 2022, 16:21 Запад упрекнули в отказе провести открытое расследование диверсий на «Северных потоках» Захарова: Росси не станет спекулировать на поиске виновных в подрывах «Северных потоков» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны Запада продолжают спекуляции вокруг поиска виновных в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вместо того, чтобы по призыву России провести прозрачное расследование без участия политических сил. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что все обращения российской стороны для прозрачного следствия и поиска виновных западные страны остались без ответа.

Реклама

«Вопрос, конечно, остается на повестке и останется, поскольку речь идет не только о крупнейшем в истории акте саботажа в отношении транспортной инфраструктуры, но и крайне опасном прецеденте, который требует твердой коллективной реакции мирового сообщества» — заявила Захарова.

Реклама

Представитель МИД добавила, что, в отличие от западных стран, Россия не станет спекулировать на этой ситуации, а сделает выводы на результатах расследований, проведенных в законном русле.

В минувшую среду, 21 декабря, газета The Washington Post выпустила материал, в котором неназванные европейские чиновники заявили, что по итогам проведенного расследования не нашли доказательств причастности России к подрывам газопроводов. Несколько собеседников признались, что сожалеют о скоропалительных выводах лидеров государств, которые заявили о «российском следе» сразу после диверсий.

Пробоины на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нашли на участках в территориальных водах Дании и Швеции в сентябре. Обе страны заявили, что проведут собственные расследования. После своих криминалистов и военных подключила Германия.

Захарова неоднократно указывала, что проводить расследование без участия российской стороны невозможна, так как выводы не станут объективными. Но Швеция и Дания отказались допустить россиян к местам диверсий.