Мир 15 февраля 2023, 17:14 Запад упрекнули в нарушении прав по линии ОБСЕ Глава МИД Лавров заявил о нарушении Западом обязательств в ОБСЕ отменой российских СМИ РИА «Новости»

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Линия западных государств на отмену российских СМИ нарушает принятые ими обязательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Западные страны нарушают свои же обязательства в ОБСЕ, взяв линию на отмену российских СМИ», — сказал он.

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Ранее стало известно, что власти Франции заблокировали счета телеканала RT France. После этого руководство вещателя объявило о закрытии ресурса из-за невозможности продолжать выполнять свою профессиональную деятельность.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что страна примет зеркальные меры в ответ на давление на отечественные СМИ за рубежом. Он отметил, что у правительства вызывают сожаление посягательства на свободу прессы и слова в иностранных государствах.