Мир 07 января 2024, 12:21 Запад уличили во лжи о ситуации вокруг Украины Французский политик Филиппо заявил о двухлетней лжи Запада о кризисе на Украине Vincent Isore / Global Look Press

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Страны Запада на протяжении двух лет лгали о ситуации на Украине, подменяя пустыми заявлениями реальное положение дел. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал выступление французской журналистки Эльзы Видаль, заявившей, что западные политики изначально не хотели победного контрнаступления Украины, опасаясь жесткого ответа России.

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«Реальность такова, что вы лгали об украинской победе в течение двух лет. Когда факты достигли вас, вы больше не знаете, как избавиться от своей ужасной лжи», — написал Филиппо.

Он напомнил, что после начала спецоперации министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Бруно Ле Мэр предсказывал «скорый развал экономики России», а руководство НАТО давало Украине гарантию быстрой победы. Но ничего этого в результате не произошло.

Лидер французской партии «Патриоты» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский стал марионеткой в руках руководства ведущих стран НАТО, которые использовали его для разрушения экономики стран Евросоюза.

Политик пояснил, что альянс преследовал цель довести европейцев до нищеты через бессмысленные смерти украинцев. Филиппо подчеркнул, что выступает за немедленные переговоры и ликвидацию НАТО ради мира и спокойствия.