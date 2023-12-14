Мир 14 декабря 2023, 11:36 Запад уличили в желании сорвать формирование альтернативного центра силы Нарышкин: Запад хочет помешать формированию нового центра силы на базе СНГ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/globallookpress

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На Западе не оставили попыток вмешиваться в дела СНГ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал целью подобных действий желание разобщить страны и не допустить формирование альтернативного центра силы. Его слова привело РИА «Новости».

На совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ Нарышкин отметил, что деструктивная линия Запада на постсоветском пространстве в целом провалилась.

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«Несмотря на [это], Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их, <…> лишить политической воли и экономического потенциала», — указал он.

Противники, подчеркнул глава СВР, не хотят, чтобы в Евразии сформировался альтернативный центр силы, который сможет бросить вызов ослабевающей западной гегемонии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что активность работы западных спецслужб стала выше, а формат их действий — более агрессивным.