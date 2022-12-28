Мир 28 декабря 2022, 22:06 Запад уличили в желании сохранить выгодный ему баланс сил Зампостпреда при ООН Полянский: Запад пытается сохранить выгодный ему баланс сил в мире Ilyass SEDDOUG / Unsplash

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Западные страны всеми силами пытаются сохраниться выгодный им баланс сил в мире, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По словам дипломата, это требует от РФ полной концентрации, и страна к этому готова.

Полянский назвал уходящий год непростым — по его мнению, 2022-й ознаменовал начало нового исторического этапа. Российские дипломаты в Нью-Йорке в полной мере ощущают сопротивление «бывших западных партнеров», которые пытаются сохранить устраивающий их баланс сил в мире.

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«По сути вся повестка работы ООН пропитана этим историческим противостоянием, что требует от нас полной мобилизации. Мы к этому готовы!» — подчеркнул Полянский.

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Зампостпреда при ООН добавил, что россияне оказывают значительную поддержку дипломатам. Полянский поблагодарил модератора своего канала и подписчиков.

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что бывший госсекретарь Генри Киссинджер признался в ведении войны коллективным Западом во главе с США против России. По мнению министра, Киссинджер — умный человек, который не скажет ничего просто так.