Запад уличили в желании развязать прямой конфликт в ситуации с Косово | 360°

Мир 07 ноября 2022, 20:34 Запад уличили в желании развязать прямой конфликт в ситуации с Косово Представитель МИД Захарова: Запад толкает ситуацию вокруг Косово к прямому конфликту

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Западные страны не предприняли никаких действий, чтобы прекратить провокации косовских албанцев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что ситуация вокруг Косово может вылиться в прямой конфликт. Ее процитировала пресс-служба министерства.

Дипломат указала, что Россию тревожит обострение обстановки и сознательное нагнетание напряженности так называемыми приштинскими властями. Последнее, отметила Захарова, происходит «при попустительстве либо даже прямой поддержке Вашингтона и его европейских союзников».

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«Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту», — заявила официальный представитель МИД РФ.

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По словам Захаровой, очередное обострение происходит на фоне фактического неучастия Евросоюза. Генассамблея ООН, напомнила она, наделила его ролью посредника в диалоге между Белградом и Приштиной. Однако в ЕС не хотят или не могут разблокировать процесс.