Мир 28 февраля 2024, 08:29 Запад уличили в желании принудить Зеленского к миру с Россией Бываший советник Кучмы Соскин: ЦРУ пытается принудить Зеленского к миру РИА «Новости»

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ЦРУ пытается склонить президента Украины Владимира Зеленского к миру. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он указал на статью, которая вышла в газете New York Times о деятельности ЦРУ на Украине. По его словам, этот материал раскрыл всю «структуру» и основных агентов американского разведуправления на Украине.

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Соскин заверил, что статья стала для Зеленского катастрофой. Потому что авторы дали читателям повод заподозрить украинского президента и все руководство страны в работе на зарубежные спецслужбы. Также Соскин напомнил о тайном приезде главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев.

«Это означает, что Зеленского будут сливать. Я так понимаю, Зеленскому поставили такой ультиматум, что „<…> давай, подписывай временное соглашение с Россией“», — высказался он.

Но давление Запада, по мнению аналитика, все равно недостаточно, чтобы побудить Зеленского к миру с Россией.