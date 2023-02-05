Мир 05 февраля 2023, 15:37 Признание Беннета еще раз указало на позицию Запада по Украине — Захарова Захарова поймала Запад на срыве переговоров России и Украины после признания Беннета РИА «Новости»

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Признание бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета в срыве переговоров России и Украины после начала специальной операции стало еще одним свидетельством нежелания Запада мирного разрешения конфликта. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Еще одно признание», — отреагировала на слова Беннета представитель российского МИД.

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Ранее Беннет, после начала спецоперации ставший посредником в диалоге России и Украины, признался, что переговоры сторон сорвали западные страны.

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Он утверждал, что весь процесс был согласован до мельчайших деталей с США и ведущими государствами Европы, однако в итоге коллективный Запад сделал упор на эскалацию ситуации.

Беннет заметил, что в определенный момент участники процесса решили не договариваться с Владимиром Путиным, а «громить его».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что США при желании могут завершить конфликт «одним щелчком пальцев».