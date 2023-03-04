Мир 04 марта 2023, 15:44 Запад уличили в сокрытии результатов расследований диверсий на «Северных потоках» Генерал Тренкан обвинил Запад в сокрытии данных о взрывах на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Расследующие взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» группы Германии, Дании и Швеции до сих пор не предоставили никакой информации о случившемся. Подобное поведение можно трактовать как намеренное желание скрыть данные о виновнике происшествия. С таким заявлением выступил в эфире французского телеканала LSI бывший глава военной миссии страны в ООН генерал Доминик Тренкан.

Он подчеркнул, что после начала расследований прошло уже много времени. И группы трех стран, каждая из которых идет по собственному пути, могли огласить хотя бы предварительные заключения о причинах взрывов.

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«Возможно, что есть такие факты, которые они обнародовать не хотят», — заявил Тренкан.

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Генерал подчеркнул, что сейчас важно понять выгодоприобретателя подрыва газопроводов. Если бы там нашли российский след, то европейские страны тут же заявили бы об этом. Но раз они молчат, то искать нужно в другом направлении.

Тренкан отметил, что прочитал подробное расследование американского журналиста Сеймура Херша, который в своем материале привел доказательства участия США в диверсиях.

«Я считаю, что представленная версия абсолютно достоверна», — подчеркнул французский генерал. Он добавил, что проверить эту информацию можно, отследив перемещения на участках трубопроводов военных самолетов и кораблей.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес призвал руководство Евросоюза инициировать расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что речь идет о терактах на важных объектах европейской энергетической инфраструктуры.

Разрушившие три нитки газопроводов взрывы произошли 27 сентября 2022 года. Уцелела только одна часть «Северного потока — 2». Журналист Сеймур Херш в своем материале заявил, что бомбы заложили американские водолазы при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops. Приказ о детонации отдал президент США Джо Байден.