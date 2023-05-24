Мир 24 мая 2023, 10:21 Запад уличили в разрушении базовых норм и ценностей Секретарь Совбеза Патрушев сообщил о разрушении Западом базовых норм и ценностей РИА «Новости»

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Западные страны приступили к разрушению базовых норм и ценностей, поэтому другим государствам необходимо объединять усилия, чтобы противостоять этому. Об этом на Международной встрече высоких представителей заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его слова привел ТАСС.

Секретарь отметил, что объединение стран необходимо для создания неделимой и единой архитектуры мировой безопасности.

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«Запад взял курс на разрушение основополагающих ценностей и норм. В этих условиях необходимость выработки объединительной повестки возрастает как никогда. Ее необходимо направить на построение единой архитектуры безопасности и социально-экономическое развитие всех без исключения стран мира», — сказал он.

Ранее Патрушев сообщил, что Россия намерена укреплять сотрудничество со странами АСЕАН абсолютно во всех отраслях, в том числе по вопросам безопасности.