Мир 19 декабря 2022, 17:12 Запад уличили в разработке нового оружия для сохранения своего доминирования Глава СВР Нарышкин заявил о разработках Западом нового вида вооружений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Элиты западных стран готовы на все, чтобы сохранить свое доминирующее положение и не допустить возникновения многополярного мироустройства. Под лозунгами о свободе и демократии США вместе со своими союзниками намерены демонтировать сложившуюся архитектуру безопасности. Об этом в своей статье для первого номера журнала «Разведчик» написал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что ждать от стран Запада добровольного отказа от поставленных целей не стоит. Ради сохранения своего положения США вместе с союзниками возобновили разработки биологического, генетического и другого оружия и продолжили курс на дестабилизацию регионов.

Реклама

«Запад активизировал разработки новейших систем вооружений <…> и продолжает попытки дестабилизации Центральной Азии и Закавказья в рамках известного курса Белого дома на создание пояса нестабильности по внешнему периметру России», — написал Нарышкин.

Реклама

По словам главы СВР, также американцы намерены провоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове, чтобы раскачать ситуацию в Китае.

Об опасности для всего мира в разработках биологического оружия американскими военными ранее заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он призвал ведомства всех стран создать специальный механизм в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, чтобы останавливать опасные разработки.