Мир 13 ноября 2022, 03:52 Запад уличили в проведении испытаний наркотических анальгетиков на Украине Главный санврач ЛНР: Запад проводил испытания наркотических анальгетиков на Украине Unsplash

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Западные страны проводили испытания назальных наркотических анальгетиков в лабораториях на Украине. Об этом РИА «Новости» заявил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

«Таких препаратов нет в мире, как назальная форма наркотического анальгетика. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические», — отметил он.

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По словам санврача, до 2014 года на Украине точно не было подобной базы. Препараты решили испытывать в украинских лабораториях, чтобы сэкономить на выплатах добровольцам и зарплате специалистов.

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«Самое главное, в случае неуспеха данных исследований данные результаты не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране», — пояснил Докашенко.

В начале ноября зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада боятся расследования работы биологических лабораторий США на Украине. По этому вопросу провели два раунда консультаций, но представители Запада выступили против создания миссии.