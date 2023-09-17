Мир 17 сентября 2023, 12:12 Запад уличили в причастности к ударам ВСУ дальнобойными ракетами Полковник Макгрегор: разведки Запада направляют удары дальнобойными ракетами ВСУ United States Air Force

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Разведки стран Запада несут ответственность за удары ВСУ дальнобойными ракетами. Об этом заявил в социальной сети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, от американских граждан тщательно скрывают уровень вмешательства самих США, а также их союзников по НАТО в украинский кризис.

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«Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов», — выразил уверенность Макгрегор.

ВСУ 13 сентября нанесли удар по Севастополю. Минобороны России сообщило, что украинские боевики атаковали город десятью ракетами, семь из них удалось сбить.

Позже телеканал Sky News сообщил, что для удара по Севастополю применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. В своем материале авторы сослались на источники из украинских и западных спецслужб.