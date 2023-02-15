15 февраля 2023, 14:10
Запад уличили в превращении Украины в антироссийский плацдарм
Лавров: Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм
Западные государства достигли точки невозврата в своих попытках сформировать на Украине плацдарм, направленный против России. Об этом во время выступления в Государственной думе сообщил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, многолетнее сдерживание России является главной частью нынешнего курса Запада, в том числе через трансформацию Украины в антироссийскую страну.
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«Такая линия США и их европейских союзников достигла точки невозврата в последние годы», — сказал Лавров.
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Глава МИД отметил, что Россия уже давно не сомневается в настоящих намерениях Запада.
«Мы же помним, что западные страны отказались от своих политических обязательств по нерасширению НАТО. Помним также, как Польша, Франция и Германия санкционировали государственный переворот на Украине в 2014-м под нацистскими лозунгами», — добавил он.
Ранее Лавров пообещал, что российские дипломаты выполнят все задачи, поставленные перед ними президентом Владимиром Путиным.
Сергей Лавров
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