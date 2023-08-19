Мир 19 августа 2023, 17:57 Запад уличили в потере веры в победу Украины Экс-командующий силами США в Европе Ходжес заявил о снижении военной помощи ВСУ РИА «Новости»

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Нерешительность Запада в поставках оружия Украине стала свидетельством того, что вера в скорую победу ВСУ начала угасать. Такое мнение в интервью немецкой газете Tagesspiegel выразил бывший командующими силами США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что США до последнего оттягивали поставки военных истребителей F-16 и только недавно дали согласие на передачу самолетов Украине из Дании и Нидерландов. Отсутствие решимости принять необходимые меры сразу привело к серьезным потерям среди украинских военных в ходе контрнаступления.

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Ходжес также напомнил, что правительство Германии не может договориться о поставках крылатых ракет Taurus. Это снаряды дальностью до 500 километров, и в парламенте идут дискуссии, не приведет ли поставка Украине этих ракет к ударам по России.

Бывший генерал добавил, что Германия с самого начала затягивала поставки Украине тяжелых видов бронетехники. Так было с танками Leopard и боевыми машинами пехотами Mader. Изначально о поставках заявили еще в феврале, но на Украину они пришли только поздней весной.

По мнению Ходжеса, если украинское контрнаступление провалится, то винить в этом нужно нерешительность политиков, которые упустили шансы предпринять важные шаги сразу, когда это было нужно.

Управление американскими истребителями F-16 требует серьезной подготовки, которая занимает как минимум год. Об этом заявил генерал Военно-воздушных сил США Джеймс Хекер.