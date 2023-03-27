Важное 27 марта 2023, 13:03 Запад уличили в попытке «замотать» тему «Северных потоков» Песков: Запад принимает все меры, чтобы «замотать» тему «Северных потоков» РИА «Новости»

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Западные страны делают все для того, чтобы «замотать» тему «Северных потоков». Но Россия этого не допустит. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

По мнению пресс-секретаря президента России, подобное положение дел подтверждает, что теракт на «Северных потоках» совершили с участием каких-либо государств и их спецслужб.

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«Если речь идет все-таки, скажем так, о саботаже со стороны одного или нескольких государств, <…> тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос», — отметил Песков.

Ранее МИД России допустил возможность требования компенсации за подрыв «Северных потоков». По словам директора департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрия Биричевского, после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша постоянное представительство распространило резолюцию Совбеза ООН о проведении независимого расследования.