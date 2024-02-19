Мир 19 февраля 2024, 02:08 Запад уличили в попытке предотвратить развал ВСУ Politico: Запад пытается предотвратить развал ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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США и их союзники пытаются предотвратить развал Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американских законодателей и чиновников.

«Сейчас план <…> состоит в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться», — отметили журналисты.

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На прошедшей Мюнхенской конференции американские законодатели заверили союзников, что палата представителей одобрит финансирование Украины. Один из представителей страны НАТО заявил, что без американской поддержки будет сложно добиться «счастливых союзников».

После сдачи Авдеевки главком ВСУ Александр Сырский потерял доверие среди военнослужащих. Украинская армия «сильно расшатана», заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Американский военный отметил внутренние разногласия на Украине.

Освобождение Авдеевки российской армией стало серьезным ударом по имиджу Киева. Это индикатор того, что ВСУ выиграть на поле боя не могут, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.