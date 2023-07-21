21 июля 2023, 07:22
Запад уличили в попытках завладеть ресурсами России
Полковник Макгрегор сообщил о планах Запада захватить Россию для завладения ее богатствами
Западные страны запланировали ослабить Россию, чтобы завладеть ее богатствами. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, элиты Запада в рамках Евросоюза давно запустили план по уничтожению национальной идентичности народов, намереваясь реализовать его в России.
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«Российский лидер Путин продолжить биться до последнего, чтобы его государство не повторило судьбу стран Западной Европы», — отметил бывший советник.
Макгрегор подчеркнул, что подчинение самой большой страны в мире станет огромной выгодной для мировых элит.
«Они получили бы доступ к неисчерпаемым ресурсам: полезным ископаемым, продовольствию, нефти и газу», — добавил он.
Ранее бывший советник Пентагона заявил, что в конфликте с Россией Украину держит на плаву исключительно финансовая помощь США.
Россия
Запад
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