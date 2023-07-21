Мир 21 июля 2023, 07:22 Запад уличили в попытках завладеть ресурсами России Полковник Макгрегор сообщил о планах Запада захватить Россию для завладения ее богатствами РИА «Новости»

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Западные страны запланировали ослабить Россию, чтобы завладеть ее богатствами. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, элиты Запада в рамках Евросоюза давно запустили план по уничтожению национальной идентичности народов, намереваясь реализовать его в России.

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«Российский лидер Путин продолжить биться до последнего, чтобы его государство не повторило судьбу стран Западной Европы», — отметил бывший советник.

Макгрегор подчеркнул, что подчинение самой большой страны в мире станет огромной выгодной для мировых элит.

«Они получили бы доступ к неисчерпаемым ресурсам: полезным ископаемым, продовольствию, нефти и газу», — добавил он.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что в конфликте с Россией Украину держит на плаву исключительно финансовая помощь США.