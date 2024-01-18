Мир 18 января 2024, 12:08 Запад уличили в попытках усилить эскалацию кризиса на Украине Лавров указал на отсутствие интереса Запада в урегулировании кризиса на Украине Petrov Sergey / Global Look Press

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США и НАТО не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Напротив, все их действия ведут к тому, чтобы только сильнее усилить эскалацию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции об итогах работы дипломатического корпуса в 2023 году.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что при обсуждении украинского вопроса США и НАТО не хотят вести переговоров с Россией об устранении фундаментальных противоречий и принимать озабоченность страны.

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«Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса. Это создает дополнительные стратегические риски», — заявил Лавров.

В качестве примера глава российского МИД привел заявления бывших командующих американскими силами в Европе Бена Ходжеса и Филиппа Бридлава, которые рекомендовали властям Украины наносить удары по Крыму, чтобы уничтожить всю инфраструктуру.

«Что касается действующих политиков мы точно знаем, что такие же рекомендации и даже планы продвигают британцы в контактах с киевским режимом», — добавил Лавров.

В ходе своего выступления глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно по инициативе занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона президент Украины Владимир Зеленский сорвал обсуждение мирного урегулирования кризиса, которое уже шло к итоговому подписанию договора.