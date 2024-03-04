Мир 04 марта 2024, 18:34 Запад уличили в попытках «прибрать к рукам» власти Молдавии Лавров: Запад захотел прибрать к рукам власти Молдавии, как было с Украиной Unsplash

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Запад пытается «прибрать к рукам» руководство Молдавии, как это было с Украиной. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи, сообщило РИА «Новости».

По словам дипломата, западные страны с начала постсоветской эпохи стали вклиниваться в отношения между Россией и ее соседями. Они проводят такую политику по сей день — это можно увидеть на примере Центральной Азии и Закавказья.

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«Это видно и в европейской части бывшего СССР: Украина, Молдавия, которую открыто готовят в преемницы Украины с точки зрения прибирания к рукам всего ее руководства», — добавил Лавров.

В конце февраля Приднестровье обратилось за помощью к российской стороне из-за экономической блокады Молдавии. Руководство страны идет след в след по стопам украинских властей, дискриминируя русский язык и устаивая серьезное давление на ПМР, подчеркнул Лавров.