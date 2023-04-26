Мир 26 апреля 2023, 10:36 Запад уличили в попытках отменить все русское Премьер-министр Мишустин заявил, что Запад попытался отменить все русское РИА «Новости»

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Западные страны предпринимают активные попытки отменить все, связанное с Россией. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привел ТАСС.

«Россия сталкивается с попытками Запада запретить русский язык, русские книги, контент в интернете. Они хотят отменить все русское», — сказал он.

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По его словам, такая агрессивная политика направлена на то, чтобы люди забыли свои традиции и не смогли общаться на одном языке и извлекать уроки из прошлого.

«А ведь правильно понимать причины происходящих событий нам помогает именно историческое знание», — добавил глава кабмина.

Также Мишустин добавил, что необходимо бережно относиться к традициям России и к русскому языку, сохранять историческую память народов страны и ее соседей, продвигать гуманитарные ценности.

Ранее Мишустин заявил, что недружественные страны вряд ли ослабят свое давление на Россию.