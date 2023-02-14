Мир 14 февраля 2023, 09:53 Запад уличили в попытках нарастить снабжение террористов под видом помощи Сирии МИД России обвинил Запад в спекуляциях на теме гумпомощи Сирии в Совбезе ООН U.S. Department of Defense

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Запад попытался продвинуть новую резолюцию Совбеза ООН о расширении трансграничного механизма в Сирии. Спекулируя на нуждах пострадавших от землетрясения, «большая тройка» во главе с США решила подорвать целостность страны, заявили в МИД России.

Франция, США и Великобритания предложили Совбезу ООН, помимо действующего пункта пропуска «Баб аль-Хава», запустить еще два перехода в неподконтрольные правительству Сирии районы и без согласования с ним. Дипведомство обвинило страны Запада в попытке навязать расширение трансграничного механизма в корыстных целях, а не ради гуманитарной помощи.

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«Спекулируя на нуждах пострадавших в результате землетрясения <…>, западники ведут деструктивную линию на нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, ущемление суверенитета Дамаска и подрыв территориальной целостности Сирии», — заявили в МИД.

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Страны «большой тройки» в Совбезе ООН, по словам министерства, не только не оказали Сирии реальной помощи после землетрясения, но и продолжили душить санкциями, которые спровоцировали топливный кризис, ограничили поставку товаров, оборудования и денежные переводы, а также отвергли помощь правительства Сирии неподконтрольным ему регионам. Авторы новой резолюции решили расширить поставки террористам, в том числе в Идлибе, поделить сирийцев и ущемить в правах официальный кабмин. МИД России заявил, что принятый в 2014 году трансграничный механизм стали использовать в политических целях.