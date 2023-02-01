Мир 01 февраля 2023, 10:19 Запад уличили в подготовке информационной волны против Китая Представитель МИД Захарова заявила о подготовке Западом информационной волны против Китая РИА «Новости»

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Западные страны подготовили новую пропагандистскую информационную волну против Китая, она начнется в ближайшее время. Об этом в эфире радиостанции Sputnik сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Маяк Китая уже обозначали на горизонте предстоящей информационной волны. В ближайшем будущем одна из мощных антикитайских волн точно произойдет», — рассказала она.

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При этом дипломат отметила, что китайские власти позаботились о защите своего информационного пространства.

«Внутреннее поле страны защищено, Китай неплохо укреплен изнутри в информационном плане. Поэтому Запад так тщательно готовится к началу кампании, потому что наскоком взять Китай не получится», — добавила Захарова.

Представитель дипломатического ведомства заявила, что западные страны постоянно формируют якобы источник внешней угрозы в информационном плане для достижения собственных целей.

Ранее Захарова заявила, что у Запада не получится запугать Китай, потому что руководство страны неоднократно справлялось с ограничениями.