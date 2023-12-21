Мир 21 декабря 2023, 13:17 Запад уличили в поддержке терроризма со стороны ВСУ Генерал Герасимов: Украина совершает теракты с согласия Запада РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины не достигают своих целей на фронте. Поэтому ВСУ продолжают совершать террористические акты при молчаливом согласии Запада. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге.

«Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются <…> при поддержке западных спецслужб», — сказал он.

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По словам Герасимова, только на территории Донецкой Народной Республики более 4,7 тысячи мирных жителей, в том числе 140 детей, погибли от террора ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Еще свыше пяти тысяч человек пострадали.

Также с февраля прошлого года повреждения получили более 16 тысяч жилых домов и почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры. Среди них около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений.

А покушения на журналистов и представителей власти стали уже нормой для украинских боевиков.

Герасимов отметил, что авиация сыграла одну из важных ролей при решении задач в зоне СВО. Ее используют круглые сутки, даже в непогоду, уточнил генерал.