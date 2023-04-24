Мир 24 апреля 2023, 19:30 Запад уличили в поддержке нацистских действий Украины Глава МИД Лавров: Запад поддержал расистский режим Зеленского в надежде ослабить Россию Пресс-служба Кремля

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Запад отверг предложения президента России Владимира Путина от декабря 2021 года о согласовании многосторонних взаимных гарантий безопасности. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«Несмотря на настоятельные требования России, никто из западных хозяев киевского режима не одернул ни [экс-президента Украины Петра] Порошенко, ни [Владимира] Зеленского, ни Верховную раду, когда последовательно уничтожались русский язык, русское образование и в целом русские культурные и религиозные традиции в прямое нарушение конституции Украины и универсальных конвенций о правах национальных меньшинств», — отметил Лавров.

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По словам министра, параллельно киевский режим в повседневной жизни внедрял в практику нацизм. А Запад при этом молчал и «потирал руки», поскольку происходящее полностью вписывалось в его планы использовать вскормленный расистский режим для ослабления России.

«В русле стратегического курса на устранение конкурентов, на подрыв любых сценариев, предполагающих утверждение справедливой многосторонности в мировых делах», — пояснил Лавров.

Ранее глава МИЛ заявил, что ООН и требования ее устава начали представлять серьезную угрозу для амбиций США.