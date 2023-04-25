Мир 25 апреля 2023, 20:50 Запад уличили в планах на длительный антироссийский курс Замглавы МИД Рябков: Запад не скрывает, что надолго взял антироссийский курс РИА «Новости»

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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Запад надолго взял антироссийский курс, но Москва намерена противостоять этому. В эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» дипломат сообщил, что представители Запада пытаются отравлять атмосферу в СБ ООН, где сейчас председательствует Россия.

«[Представителями Запада] произносятся вещи, которые полностью оторваны от реальности в плане оценок, и не скрывается то, что антироссийский курс взят, что называется, всерьез и надолго», — сказал замминистра.

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Однако Москва это тоже понимает и будет противостоять нажиму Запада всеми средствами, заверил дипломат. Рябков добавил, что в таком случае дипломатия будет одним из главных средств.

По мнению замминистра, заявления западных дипломатов в ООО демонстрируют тупиковость их курса. Россия зафиксировала все, что сказали представители западных стран в ООН, однако ничего нового в этом не проявилось.

«Мы, конечно, отфиксировали все то, что произносилось представителями западной группы в стенах зала заседания Совбеза», — сказал Рябков, отметив, что ничего нового, дополняющего картину абсолютного нежелания прислушиваться, не поступило.

Ранее он сообщил, что выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН вызовут значительный резонанс. Это отразится на укреплении позиции России на мировой арене.