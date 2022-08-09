Западные страны занимаются односторонней пропагандой относительно ситуации на Украине, заявил в интервью изданию iDnes бывший президент Чехии Вацлав Клаус. По его мнению, такая политика является путем «к несвободе».

Политик отметил, что из-за замалчивания неудобных вопросов о реальной ситуации на Украине многие европейцы не могут понять истинные причины украинского кризиса. Клаус назвал опасным для свободы Европы «диктат единственной правильной и верной европейской позиции».

«Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе. Поэтому так важно перестать отмалчиваться по некоторым вопросам, которые требуют решительной дискуссии», — заявил бывший чешский лидер.

Клаус напомнил, что еще недавно Запад отказался обсуждать с Россией расширение НАТО на восток, а теперь почему-то удивляется поведению РФ и обвиняют ее в проявлении агрессии.

Помогая украинскому руководству, власти США лишь «подливают масло в огонь» конфликта на Украине, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов. Он отметил, что такая политика не принесет ничего хорошего для мира и безопасности.