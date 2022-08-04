Запад уличили в нагнетании антироссийский истерии

Западные страны в собственных пропагандистских целях намеренно искажают все послания России, пытаясь ослабить ее позицию. Об этом заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин, написало РИА «Новости».

По его словам, агрессивная экспансия НАТО на восток напрямую повлияла на российские интересы в сфере безопасности и пересекла последние «красные линии».

«США и их союзники балансировали на грани прямого вооруженного конфликта, перейдя к гибридному противостоянию с Россией. В то же время, любая конфронтация между ядерными державами недопустима, поскольку чревата эскалацией на более серьезном уровне», — сказал посол.

Галузин подчеркнул, что Россия добросовестно выполняет все свои обязательства в области контроля за вооружением, а появление новых систем обороны связано с необходимостью оптимизации оружия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что военные РФ помогут украинцам избавиться от захватившего их антинародного режима.