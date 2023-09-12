Мир 12 сентября 2023, 00:50 Запад уличили в многочисленных атаках во время выборов в России МИД: Запад организовал 175 тысяч кибератак за время выборов в России Pxhere

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Западные страны организовали свыше 170 тысяч кибератак за время выборов в России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович.

По словам Аскальдовича, со стороны западных стран и их сателлитов наблюдались попытки сорвать избирательную кампанию не на словах, а на деле.

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«Например, только за время выборов 8–10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тысяч кибератак», — указал посол по особым поручениям МИД РФ.

На Западе, как отметил дипломат, «серьезно расстроены успехами российской власти». Это и стало причиной многотысячных атак.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы в регионах. В 85 субъектах страны состоялись кампании разного уровня. В частности, в Московской области выбирали губернатора. Действующий глава региона Андрей Воробьев победил, набрав свыше 83% голосов. Также большое число голосов получил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что в Едином дне голосования (ЕДГ) приняли участие свыше 45 миллионов избирателей. Средняя явка по стране стала самой высокой с 2017 года.