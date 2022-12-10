10 декабря 2022, 18:57
Запад уличили в мести России за терпеливость к несоблюдению Украиной «Минска-2»
Лавров: Запад решил отомстить России за терпение саботажа Минских соглашений
Запад решил отомстить России за то, что она долгое время терпела его безразличие к неисполнению Украиной Минских договоренностей. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире казахстанского телеканала «Хабар 24».
В интервью глава МИД напомнил про многовекторность, отметив, что «можно взаимовыгодно взаимодействовать со всеми, кто к этому готов на равноправной основе».
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«Запад по абсолютно надуманным причинам не хочет этого делать с Российской Федерацией и фактически решил отомстить лишь за то, что мы долгие годы терпели его полное безразличие по отношению к саботажу Минских договоренностей», — сказал он.
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Лавров привел и слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что Германия, Франция и весь остальной Запад не собирались выполнять Минские соглашения.
«Такая реакция абсолютно отчетливо показывает, что планы Запада были сорваны», — подчеркнул министр.
Ранее Ангела Меркель заявила, что Минские договоренности изначально были способом, давшим Украине время подготовиться к боевым действиям с Россией.
Германия
Сергей Лавров
Россия
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Минские соглашения
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