Мир 10 декабря 2022, 18:57 Запад уличили в мести России за терпеливость к несоблюдению Украиной «Минска-2» Лавров: Запад решил отомстить России за терпение саботажа Минских соглашений РИА «Новости»

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Запад решил отомстить России за то, что она долгое время терпела его безразличие к неисполнению Украиной Минских договоренностей. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире казахстанского телеканала «Хабар 24».

В интервью глава МИД напомнил про многовекторность, отметив, что «можно взаимовыгодно взаимодействовать со всеми, кто к этому готов на равноправной основе».

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«Запад по абсолютно надуманным причинам не хочет этого делать с Российской Федерацией и фактически решил отомстить лишь за то, что мы долгие годы терпели его полное безразличие по отношению к саботажу Минских договоренностей», — сказал он.

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Лавров привел и слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что Германия, Франция и весь остальной Запад не собирались выполнять Минские соглашения.

«Такая реакция абсолютно отчетливо показывает, что планы Запада были сорваны», — подчеркнул министр.

Ранее Ангела Меркель заявила, что Минские договоренности изначально были способом, давшим Украине время подготовиться к боевым действиям с Россией.