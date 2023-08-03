03 августа 2023, 22:09
Запад уличили в использовании темы голода для очернения России
Полянский: Запад использует тему голода для очернения России
Западные страны используют тему мирового голода для очернения России, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на Совбезе организации. РФ же, как и ранее СССР, уделяет приоритетное внимание теме борьбы с голодом в мире. Текст выступления Полянского российское постпредство опубликовало на своем сайте.
Полянский начал свое выступление со слов о том, что тема борьбы с голодом крайне важна.
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«Отрадно, что и наши западные коллеги начали задумываться об этой теме», — сказал заместитель постпреда России при ООН.
Но из прозвучавших на заседании выступлений, как отметил Полянский, ясно, что их интерес носит исключительно конъюнктурный характер.
«Угрозой мирового голода они озаботились только с недавних пор и лишь постольку, поскольку эту тему можно попробовать, по их мнению, эксплуатировать для очернения России», — заявил Полянский.
Он также заметил, что для российской стороны очевидно, что многие из кризисных продовольственных ситуаций прямо или косвенно спровоцированы действиями Соединенных Штатов и их союзников. Или же они являются последствиями их многолетней политики, добавил Полянский.
Россия
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