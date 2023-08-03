Мир 03 августа 2023, 22:09 Запад уличили в использовании темы голода для очернения России Полянский: Запад использует тему голода для очернения России Unsplash

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Западные страны используют тему мирового голода для очернения России, заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на Совбезе организации. РФ же, как и ранее СССР, уделяет приоритетное внимание теме борьбы с голодом в мире. Текст выступления Полянского российское постпредство опубликовало на своем сайте.

Полянский начал свое выступление со слов о том, что тема борьбы с голодом крайне важна.

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«Отрадно, что и наши западные коллеги начали задумываться об этой теме», — сказал заместитель постпреда России при ООН.

Но из прозвучавших на заседании выступлений, как отметил Полянский, ясно, что их интерес носит исключительно конъюнктурный характер.

«Угрозой мирового голода они озаботились только с недавних пор и лишь постольку, поскольку эту тему можно попробовать, по их мнению, эксплуатировать для очернения России», — заявил Полянский.

Он также заметил, что для российской стороны очевидно, что многие из кризисных продовольственных ситуаций прямо или косвенно спровоцированы действиями Соединенных Штатов и их союзников. Или же они являются последствиями их многолетней политики, добавил Полянский.