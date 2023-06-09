Мир 09 июня 2023, 19:39 Запад уличили в игнорировании нацистской сущности режима Зеленского Лавров: западные политики не замечают нацистскую сущность режима Зеленского РИА «Новости»

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Западным геополитическим инженерам проще не замечать нацистскую сущность президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился в интервью для журнала «Международная жизнь», которое опубликовала пресс-служба МИД.

«Западные геополитические инженеры предпочитают не замечать нацистскую сущность режима Зеленского, который публично называет жителей Донбасса „существами“ и призывает всех украинцев, которые ощущают сопричастность к русской культуре, убираться в Россию», — сказал он.

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По его словам, на Западе сознательно предпочитают закрывать глаза на заявления таких украинских деятелей, как Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Алексей Арестович.

«А они не скрывают планов киевского режима вернуть себе Крым и Донбасс, а потом уничтожить там все русское», — отметил Лавров.

Глава российского МИД также заявил, что секретариат ООН и МАГАТЭ не отвечает на регулярные ноты об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС.

Ранее Лавров сообщил, что захваченные в плен боевики украинских национальных батальонов носят на одежде символику нацистских батальонов и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера, писал RT.