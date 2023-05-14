14 мая 2023, 07:45
Запад уличили в готовности разрушить свою экономику ради Украины
Myśl Polska: Запад начал разрушать свою экономику за «спасибо» от Украины
Польша и другие западные страны ведут свою экономику к краху, полагаясь на сельское хозяйство Украины вместе собственного. Об этом говорится в материале издания Myśl Polska.
«Сложилось впечатление, что украинские фермеры и украинская экономика для Евросоюза и Польши важнее, чем польские потребители и предприниматели. Они предлагают самые глупые идеи, чтобы только услышать слово „спасибо“ от малозначительной страны», — отметили авторы.
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Журналисты объяснили, что прилавка в Польше и других странах ЕС заполонила украинская продукция сомнительного качества, что привело к общему снижению цен.
Эта ситуация навредила местным производителям, которым невыгодно работать, когда приходится продавать товары ниже себестоимости.
«Ограничения на товары из Белоруссии также сыграли свою немаловажную роль. Раньше фермеры в Польше с удовольствием использовали их удобрения, но теперь вынуждены искать других поставщиков. Все это привело к сокращению урожая», — заключили аыторы статьи.
Ранее экономист Александр Дудчак заявил, что дешевое украинское зерно станет проблемой для ЕС.
Евросоюз
Украина
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