Запад уличили в готовности поделить Украину

В эфире польского телеканала TVP1 показали карту Украины, территория которой поделена на части. Несколько областей на ней включили в состав Польши, Румынии и Венгрии.

Карту разместил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива, не уточнив контекст ее появления на польском телевидении.

«Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад», — подчеркнул экс-депутат.

На размещенном им изображении Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области значатся в составе Польши. К Румынии отнесли Черновицкую область, а Венгрии досталось Закарпатье.

Входящими в РФ оказались Одесская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области, а также Донецкая и Луганская народные республики. Украине польское телевидение оставило только центральные и северные регионы.